Luisa Stefani supera primeiro desafio em Indial Wells na chave de duplas

Luisa Stefani começou a caminhada no WTA 1000 de Indian Wells com vitória. A brasileira e a holandesa Demi Schuurz superaram na madrugada deste sábado a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic por 2 sets a 0 com parciais de 6/2 e 6/4, em jogo que havia sido adiado por conta da chuva que caiu na quinta-feira em pleno deserto californiano.

"Ótima vitória, duas ótimas jogadoras, por mais que não sejam duplistas, é sempre um jogo perigoso, primeira rodada e conseguimos nos impor no primeiro set, no segundo deu uma apertada, mas fomos bem nos últimos games. Ótima primeira rodada para nos adaptar às condições e vamos pra cima", afirmou Luisa.

A brasileira e a europeia voltam a jogar neste domingo (10) ou na segunda-feira (11) contra as vencedoras do jogo entre as russas Veronika Kudermetova e Anna Kalinskaya e a dupla da norueguesa Ulrikke Eikeri e a chinesa Hanyu Guo.