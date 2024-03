Luisa Baptista manda recado em vídeo após acidente: 'Logo estarei de volta'

A triatleta Luisa Baptista deu as suas primeiras declarações em vídeo após sofrer grave acidente.

O que aconteceu

Luisa Baptista disse que está se recuperando e que deve retornar suas atividades em breve, segundo vídeo compartilhado por seu irmão nas redes sociais.

No registro, a atleta aparece com seus cachorros de estimação na cama do hospital. Foi a primeira aparição da brasileira de 29 anos desde o atropelamento.

Oi, pessoal. Estou aqui com os cachorros. Estou na visita pet, me divertindo com elas e me recuperando bem. Logo estarei de volta. (...) Estou feliz, daqui a pouco estou de volta.

Luisa Baptista

Relembre o caso

Em 23 de dezembro de 2023, Luisa Baptista foi atingida por uma moto enquanto treinava de bicicleta na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), em São Carlos, no interior paulista. A estrada costuma ser utilizada para treinos, pois é vazia.

Ela sofreu múltiplas lesões e precisou passar por algumas cirurgias. De acordo com a Santa Casa de São Carlos, ela teve pneumotórax, traumatismo craniano, fraturas costais e na perna direita.

O motociclista, 27 anos, não tinha habilitação e teve sua moto apreendida, conforme divulgado pela Polícia Civil. Ele sofreu ferimentos de menor gravidade e foi indiciado por lesão corporal culposa - quando não há intenção de matar.