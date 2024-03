Kervin Andrade, do Fortaleza, é o primeiro convocado para uma seleção principal atuando no futebol cearense

Kervin Andrade, conhecido como Tuti, foi convocado para defender a seleção da Venezuela. O jogador de 18 anos que defende o Fortaleza é o primeiro atleta na história a ser chamado para defender uma seleção principal atuando no estado do Ceará em toda a história.

O clube parabenizou o jogador através das redes sociais. "Brilha Kervin, a Nação Tricolor está com você".

KERVIN ANDRADE, O PRIMEIRO ATLETA CONVOCADO PARA UMA SELEÇÃO PRINCIPAL ATUANDO NO FUTEBOL CEARENSE! ??? Nosso querido Tuti, captado pelas categorias de base do CT Ribamar Bezerra, foi convocado para a Seleção Venezuelana principal na primeira data FIFA de 2024, nos amistosos... pic.twitter.com/aRQn2R6wGq ? Fortaleza Esporte Clube ? (@FortalezaEC) March 8, 2024

Kervin chegou ao Fortaleza em julho de 2023, vindo por empréstimo do Deportivo La Guaíra, da Venezuela. No início desta semana, o clube anunciou a compra de 50% dos direitos econômicos do atleta e assinou novo vínculo até 2028.

Nesta temporada, Tuti participou de 10 jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências.

O jogador vai se apresentar para a seleção venezuelana no dia 18 de março. Com isso, ele deve desfalcar a equipe de Vojvoda no clássico contra o Ceará pela Copa do Nordeste no dia 20.

A Venezuela vai fazer dois amistosos como forma de preparação para a Copa América. O primeiro jogo é no dia 21 de março, às 18 horas (de Brasília), contra a Itália. No dia 24 encara a Guatemala, às 19 horas. As duas partidas vão ser realizadas nos Estados Unidos.