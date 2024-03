Ituano x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do jogo da última rodada do Paulistão

O São Paulo terá um último desafio para buscar a vaga nas quartas de final no Campeonato Paulista. Com o objetivo de confirmar a classificação, o Tricolor visita o Ituano neste domingo. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 12ª e última rodada do Estadual.

O São Paulo entra em campo em Itu com uma única meta: assegurar vaga nas quartas de final da competição. Por isso, só a vitória interessa aos comandados de Thiago Carpini. Em caso de empate ou derrota, o time passa a ser dependente dos resultados de Novorizontino e São Bernardo.

Para sair com o triunfo, o elenco são-paulino terá de recuperar a confiança perdida no clássico contra o Palmeiras, disputado no último domingo. Apesar de ter apresentado um melhor desempenho, a equipe tricolor não saiu do 1 a 1 com o rival alviverde.

Neste momento, o São Paulo ocupa o topo do Grupo D do Paulistão, com 19 pontos conquistados em 11 jogos. O Novorizontino figura na vice-liderança, com a mesma pontuação, e recebe a Portuguesa na rodada, enquanto o São Bernardo está na terceira colocação, com 18, e visita o Mirassol.

Para o confronto, o técnico Thiago Carpini terá alguns desfalques. Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Palmeiras e precisará cumprir suspensão. Dessa forma, o treinador terá o trabalho de decidir quem jogará ao lado de Alisson no meio-campo.

?? Ferraresi foi convocado para defender a Seleção Venezuelana nos amistosos com Itália e Guatemala, ambos nos Estados Unidos, nos dias 21 e 24 de março, respectivamente. Nesta manhã, no CT da Barra Funda, o zagueiro e outros atletas do elenco receberam mulheres vítimas de... pic.twitter.com/Xon70YERoO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 8, 2024

Além disso, Rodrigo Nestor, Luiz Gustavo, Nikão e Wellington Rato seguem fora. Já Rafinha, recuperado de lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda, viajou com o time.

Do outro lado, o Ituano não vive bom momento. A equipe acumula apenas uma vitória ao longo da competição e trocou de técnico recentemente, com Alberto Valentim assumindo a posição. O clube, inclusive, precisa do triunfo sobre o São Paulo caso queira se manter na elite do Paulistão.

A situação do Galo de Itu é delicada: o time abre a zona de rebaixamento do torneio, com apenas seis pontos conquistados. No entanto, tem que vencer e ainda precisa torcer por um tropeço do Guarani, que encara o Red Bull Bragantino, em casa, no mesmo horário.

Para o confronto, Alberto Valentim terá retornos importantes: os zagueiros João Vialle e Vitão cumpriram suspensão na última rodada e podem voltar ao time titular.

FICHA TÉCNICA



ITUANO X SÃO PAULO

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)



Data: 10 de março de 2024, domingo



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ITUANO: Jefferson Paulino; Léo Duarte, João Vialle, Vitão e Jonathan Silva; Miqueias, Eduardo Person e José Aldo; Vinícius Paiva, Salatiel e Pablo Diogo.



Técnico: Alberto Valentim

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Bobadilla e Alisson; Erick (Luciano), Lucas e Ferreirinha; Calleri.



Técnico: Thiago Carpini