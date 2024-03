Internacional vence São Luiz com tranquilidade e avança às semifinais do Gaúchão

O Campeonato Gaúcho conheceu seu segundo semifinalista neste sábado. O Internacional bateu o São Luiz-RS por 3 a 0, no Beira-Rio, e avançou às semifinais do Estadual. Enner Valencia, Igor Gomes e Mauricio fizeram os gols colorados.

Agora, o Internacional aguarda a definição de seu adversário na semifinal, que sairá do embate entre Guarany e Juventude. O jogo deve acontecer ainda no meio desta semana, com horário e local a serem definidos pela Federação Gaúcha de Futebol.

O São Luiz, por sua vez, retorna aos gramados nesta quarta-feira. Em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, a equipe visita o América-RN na Arena das Dunas, às 21h30 (de Brasília).

O jogo

O Inter começou a partida pressionando o São Luiz e abriu o marcador logo aos quatro minutos. Bustos fez boa jogada pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. Bem posicionado, Enner Valencia cabeceou forte para o gol, sem chances para o goleiro Luiz Felipe.

Com 17 minutos, o Colorado ampliou. Após cobrança de escanteio curto, Bruno Henrique devolveu para Alan Patrick, que cruzou para dentro da área. Igor Gomes apareceu sozinho para mandar a bola para o fundo da rede de cabeça: 2 a 0. Após checagem do VAR, o gol foi devidamente validado.

Aos 23 minutos, o time de Eduardo Coudet quase fez o terceiro. Enner Valencia driblou dois defensores do São Luiz dentro da grande área e serviu Wanderson. O camisa 11 chegou finalizando forte, no meio do gol, mas viu o goleiro adversário espalmar.

Já a primeira chance do São Luiz no jogo saiu aos 37 minutos. Após cobrança de falta na grande área, Bruno Jesus subiu mais alto que a zaga colorada para cabecear, mas a bola passou por cima do travessão e foi pela linha de fundo.

2 A 0! ? Escanteio cobrado curto da direita. De Alanpa para Mauricio e dele com @brunohcorsini, que devolve o jogo para o ?. Em curva, ele levanta para Igor Gomes acertar o segundo testaço da tarde e ampliar a vantagem no Beira-Rio! ???? pic.twitter.com/pf2AbIY3U3 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 9, 2024

Na volta do intervalo, foi o São Luiz quem tentou primeiro. Após a bola sobrar na entrada da área, João Vitor finalizou de primeira, mas a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Anthoni e foi para fora.

Com 14 minutos, foi a vez do Internacional responder. Enner Valencia recebeu de Mauricio pelo lado esquerdo e invadiu a grande área, tocando rasteiro para trás. Wanderson bateu no gol, mas o zagueiro Bruno Jesus evitou o terceiro gol colorado ao tirar em cima da linha.

Aos 18 minutos, o São Luiz teve chance de descontar. Bustos saiu jogando errado e entregou passe nos pés de Morbeck. O camisa chutou no gol e superou Anthoni, mas viu Robert Renan chegar e afastar o possível gol em cima da linha.

O Internacional, porém, não desistiu e seguiu tentando o terceiro gol. Mauricio encontrou ótimo passe para Alario. O argentino adentrou a grande área e bateu cruzado, rasteiro, mas a bola beliscou a trave esquerda e foi pela linha de fundo.

E foi aos 38 minutos que o terceiro gol colorado saiu. Lucca avançou pelo meio e quase perdeu a bola, mas conseguiu ficar com ela e tocou para Mauricio. O camisa 27 deu um toquinho para tirar a marcação e apenas teve o trabalho de finalizar rasteiro para decretar a vitória do Inter por 3 a 0.