Inter resolve o jogo no primeiro tempo, vence o São Luiz e vai à semifinal

O Inter venceu o São Luiz, hoje (9), no Beira-Rio, por 3 a 0, e garantiu vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho.

Os gols marcados por Enner Valencia e Igor Gomes decidiram a partida logo cedo. Mauricio completou o placar.

O rival na semifinal sai do duelo entre Juventude e Guarany, que será realizado na noite deste sábado. A partir das semi, serão confrontos de ida e volta.

Além de avançar de fase, a vitória do Internacional teve outro efeito importante. Em razão da pontuação total no campeonato, se o Colorado chegar à final, o segundo jogo vai ser no Beira-Rio, independente do adversário ou dos outros resultados.

O Inter volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil, em Brasília. O São Luiz, pela mesma competição, joga no mesmo dia contra o América-RN, em Natal.

Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Como foi o jogo

O Inter teve domínio absoluto da partida. Desde o primeiro minuto, o Colorado ficou com a bola, agrediu o adversário e criou oportunidades. Antes de cinco minutos já tinha feito o primeiro gol, antes de 20 já vencia por 2 a 0 e seguiu sempre superior, dando raros momentos de respiro ao São Luiz.

Com a vitória encaminhada desde o princípio do jogo, o Colorado passou a pensar no calendário de jogos que terá pela frente. De olho na sequência desgastante entre Gauchão e Copa do Brasil, passou a se preservar em campo e reduziu o ritmo de atuação, e ainda assim ampliou a vantagem.

Imagem: Maxi Franzoi/AGIF

Gols e melhores lances

1 a 0. Logo no início do jogo, Bustos venceu jogada pela direita e cruzou. Enner Valencia cabeceou firme e abriu o placar, aos 4 minutos do primeiro tempo.

Quase! Wanderson cruzou pela esquerda, Bruno Henrique tocou para Alan Patrick, que tentou encobrir o goleiro, mas Luiz Felipe defendeu.

2 a 0. Igor Gomes completou de cabeça um cruzamento de Alan Patrick em jogada tramada após batida de escanteio, aos 16 minutos do primeiro tempo.

Salva, Luiz Felipe! Enner Valencia se livrou de dois e rolou para Wanderson, que bateu forte. Luiz Felipe espalmou e evitou o terceiro gol do Inter.

Tira a zaga! Enner Valencia entrou sozinho e rolou para Alan Patrick, que chutou. A bola passou pelo goleiro mas Thalheimer tirou de cima da linha, aos 13 minutos do segundo tempo.

Olha o São Luiz! Bustos errou uma saída de bola, Morbeck bateu cruzado, a bola passou por Anthoni e Robert Renan tirou.

Na trave! Alario recebeu de Mauricio e bateu cruzado. A bola tocou na trave e saiu, aos 33 minutos da etapa final.

3 x 0. Mauricio ficou com a bola após uma confusão da defesa do São Luiz e só rolou para a rede, aos 38 minutos do segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Inter 3 x 0 São Luiz

Data e hora: 09/03/2024 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Motivo: Quartas de final, Campeonato Gaúcho

Árbitro: Francisco Soares Dias

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Otavio Legramanti

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartões amarelos: Aránguiz (INT);

Gols: Enner Valencia, do Inter, aos 4 minutos do primeiro tempo; Igor Gomes, do Inter, aos 16 minutos do primeiro tempo; Mauricio, do Inter, aos 38 minutos do segundo tempo.

Inter

Anthoni; Bustos; Vitão, Igor Gomes (Robert Renan) e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes), Bruno Henrique, Mauricio e Wanderson (Hyoran); Alan Patrick (Lucca) e Enner Valencia (Alario). Técnico: Eduardo Coudet.

São Luiz

Luiz Felipe; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk (Gabriel Morbeck), Dal Pian (Sodré) e Gabriel Davis; Gabriel Pereira (Felipe Baiano), Lucas Souza (Ramires) e Borasi (Vini Peixoto). Técnico: Alessandro Telles.