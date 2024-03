Havertz decide, Arsenal vence em casa e se torna líder do Inglês

O Arsenal ainda acredita em um possível título do Campeonato Inglês. Neste sábado, o clube londrino recebeu 0 Brentford no Emirates Stadium e venceu por 2 a 1. Com esse resultado, os Gunners chegaram à liderança da Premier League, com 64 pontos.

No domingo, Liverpool e Manchester City, que brigam pela liderança, irão se enfrentar em Anfield. O Arsenal precisa torcer por um empate para terminar a rodada como líder. Enquanto isso, o Brentford se mantém na 15ª posição com 26 pontos e perde a chance de aumentar a distância da zona de rebaixamento.

Agora, o Arsenal enfrentará o Porto, no próprio Emirates, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O clube irá contar com o apoio de sua torcida nesta terça-feira para reverter a desvantagem de um gol. Já o Brentford irá visitar o Burnley no próximo sábado pela liga nacional.

O jogo

O placar foi aberto pelo time da casa. Aos 19 minutos da primeira etapa, White levantou na cabeça de Declan Rice, que cabeceou firme para dar a vantagem aos mandantes. O Brentford empatou no apagar das luzes, aos 49 minutos. Ramsdale recebeu a bola da defesa e foi pressionado por Wissa, que conseguiu bloquear o passe do goleiro e empatar tudo.

O herói do Arsenal apareceu no finalzinho do segundo tempo. Aos 41 minutos da última etapa, Ben White acertou mais um belo cruzamento, dessa vez para Havertz, que acertou de cabeça com força no contrapé do goleiro Flekken. O holandês chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para impedir o gol e a vitória da equipe da casa.

Resultados deste sábado de Premier League



Bournemouth 2 x 2 Sheffield United



Crystal Palace 1 x 1 Luton Town



Wolverhampton 2 x 1 Fulham