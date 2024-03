Kane quebra recordes do Campeonato Alemão em goleada estrondosa do Bayern; veja

Harry Kane segue fazendo história com a camisa do Bayern de Munique. Na tarde deste sábado, anotou um hat-trick (três gols) no atropelo da equipe bávara por 8 a 1 para cima do Mainz 05. Com isso, o inglês quebrou mais três recordes do Campeonato Alemão.

Kane se tornou o primeiro jogador da história da Bundesliga a marcar dois ou mais gols em oito partidas diferentes durante sua primeira temporada na competição. O recorde anterior pertencia a três jogadores, sendo o mais recente Toni Polster, jogador o Colônia, que marcou doblete em sete jogos na temporada 1993-94.

Toni estava empatado com dois jogadores, que realizaram tal feito na temporada 1963-64, há 60 anos. São eles: Uwe Seeler e Friedhelm Konietzka.

Além disso, o ex-atacante do Tottenham é o segundo jogador da história da competição a marcar 30 gols em sua primeira temporada na Alemanha. O primeiro a fazer isso foi o já mencionado Uwe Seeler, que o fez em 1963-64.

Para finalizar, Kane é o primeiro jogador da história da liga alemã a marcar 4 hat-tricks em sua primeira temporada da Bundesliga. Harry soma 30 gols em 25 jogos e está isolado na artilharia da liga, com nove gols a mais que Guirassy, do Stuttgart.

Em toda a temporada, Harry Kane tem 36 gols e 9 assistências em 34 jogos, uma média de 1,32 participações em gols por jogo.