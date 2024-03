Grêmio fecha preparação para jogo decisivo do Campeonato Gaúcho

O elenco do Grêmio realizou na manhã deste sábado o último treino antes do duelo pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Com a vantagem do empate, o Tricolor irá enfrentar o Brasil de Pelotas, em jogo único marcado para a Arena, neste domingo, às 18h30.

Na movimentação, o técnico Renato Gaúcho promoveu os ajustes finais no time. Após o aquecimento, os atletas



foram divididos em pequenos grupos e passaram para uma atividade de troca de passes rápidas em quadrantes, com apenas um toque na bola. Depois, realizaram um trabalho em meio-campo divididos em dois times. Por fim, houve ensaio de cobranças de pênaltis.

O lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Soteldo continuam no processo de transição para o campo, ainda em recuperação de lesões. Portanto, treinaram de forma individualizada.

Fica a expectativa sobre a volta do goleiro Marchesín, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. Ele já trabalhou com outros goleiros no campo. Caso o argentino não seja liberado, Caíque estará na posição.