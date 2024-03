Giro dos Estaduais: Bahia e Ceará vencem e ficam perto de classificação

Diversos jogos agitaram as fases decisivas nos Campeonatos Estaduais pelo Brasil, neste sábado. O Bahia venceu o Jequié por 1 a 0 pelo Baianão. Pelo Campeonato Cearense, o Ceará ganhou por 3 a 2 diante do Ferroviário e, em Pernambuco, o Sport ficou no empate com o Santa Cruz em 1 a 1. No Catarinense, o Criciúma empatou com o Hercílio Luz por 1 a 1.

Campeonato Baiano

O Bahia visitou o Jequié pela partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Os visitantes venceram por 1 a 0, resultado que deixa o Bahia com vantagem para o segundo jogo. O gol foi marcado aos 44 minutos do segundo tempo por David Duarte. A partida de volta acontece no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Antes disso, o Bahia entra em campo pela segunda fase da Copa do Brasil contra o Caxias do Sul. O jogo acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Rio Grande do Sul.

Campeonato Cearense

O Ferroviário recebeu o Ceará para a primeira partida da semifinal do Estadual. Os visitantes venceram por 3 a 2. O segundo jogo acontece no próximo sábado, às 16h40, no Castelão.

Erik Pulga abriu o placar para o Ceará aos 33 minutos do primeiro tempo. Apenas três minutos depois, Ciel empatou a partida para o Ferroviário. Aos 22 minutos da etapa final, Lourenço colocou os visitantes na frente do marcador mais uma vez. Os donos da casa buscaram o empate com o gol de Vitinho aos 26 minutos.

A vitória do Ceará chegou somente nos acréscimos. Facundo Barceló fez de cabeça aos 61 minutos.

Campeonato Pernambucano

Santa Cruz e Sport disputaram o primeiro clássico que vai definir um dos finalistas do Campeonato Pernambucano. No Arruda, os rivais ficaram no empate por 1 a 1. A partida decisiva acontece no próximo sábado, às 16h30. O Sport tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil e recebe o Murici-AL nesta quarta-feira, às 19 horas.

Lucas Siqueira abriu o placar para o Santa Cruz aos 46 minutos da etapa inicial. No segundo tempo a partida ficou paralisada por 26 minutos por conta de uma queda de energia no estádio. O empate do Sport saiu apenas aos 71 minutos com o gol de Felipinho.

Campeonato Catarinense

No estádio Aníbal Costa, o Criciúma ficou no empate em 1 a 1 contra o Hercílio Luz pela partida de ida das quartas de final do Estadual. O jogo de volta acontece no próximo domingo, às 19 horas. Antes, o Criciúma visita o Brasiliense nesta quinta-feira, às 19 horas, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Claudinho abriu o placar para os visitantes logo aos oito minutos de jogo. O empate do Hercílio Luz saiu aos três minutos do segundo tempo com Anderson Ligeiro.