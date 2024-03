Fórmula 1: onde assistir à corrida e detalhes do GP da Arábia Saudita

Imagem: Peter Fox - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Do UOL, em São Paulo

A corrida do GP da Arábia Saudita, válido pela temporada 2024 da Fórmula 1 será hoje (09), a partir das 14h (de Brasília).

A prova terá transmissão da Band (TV aberta). O site da Band, o aplicativo Bandplay e as rádios BandNews FM e Bandeirantes também exibem o GP.

Max Verstappen (Red Bull) largará na pole position. O tricampeão mundial liderou as três partes do qualificatório e garantiu o primeiro lugar sem sustos. Charles Leclerc (Ferrari) completa a primeira fila, com Sergio Pérez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin) logo atrás.

O holandês da Red Bull visa se tornar o maior vencedor da história da Arábia Saudita. Não houve vencedor repetido nas três ocasiões em que a F1 foi a Jeddah. Lewis Hamilton subiu no lugar mais alto do pódio em 2021, Verstappen em 2022 e Pérez no ano passado.

Verstappen chega ao segundo GP na liderança do mundial de pilotos. O holandês conquistou 26 pontos no Bahrein com a vitória e a volta mais rápida, seguido de Sergio Pérez e Carlos Sainz.

Um piloto fora do grid tradicional participará da corrida. Oliver Bearman, britânico de 18 anos, será o substituto de Carlos Sainz na Ferrari. O espanhol foi diagnosticado com apendicite e passará por cirurgia.

