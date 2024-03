Fluminense x Flamengo: veja informações e onde assistir ao clássico pela semifinal do Carioca

As semifinais do Campeonato Carioca de 2024 começarão a ser disputadas neste sábado. Finalistas das últimas quatro edições do Estadual, Fluminense e Flamengo irão decidir quem chegará à grande final. A primeira parte deste embate acontecerá, às 21h (de Brasília), no Maracanã. O primeiro jogo da outra semifinal, entre Vasco e Nova Iguaçu, será disputado no domingo.

O clássico terá transmissão da Band, do canal fechado Bandsports e do Canal GOAT. O torcedor também pode acompanhar todos os detalhes lance a lance aqui, pela Gazeta Esportiva.

O Rubro-Negro chega para o confronto com a melhor campanha da Taça Guanabara. A equipe de Tite levantou o caneco após vencer o Madureira, no último sábado, e fechar a fase classificatória invicto, com oito vitórias e três empates, além do ataque mais positivo e da defesa menos vazada.

A solidez defensiva do Flamengo, por sinal, está surpreendendo em 2024. O time tem o melhor retrospecto do futebol brasileiro ao sofrer apenas um gol nos onze disputados no Estadual. A segunda melhor defesa do Carioca é a do Vasco, que foi vazada em dez oportunidades na competição.

O Fluminense, por sua vez, chega à semifinal com mais um título internacional no currículo, conquistado na semana passada. O Tricolor superou a LDU, do Equador, na disputa da Recopa Sul-Americana, taça que coloca frente à frente os campeões da Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior.

Porém, o técnico Fernando Diniz tem alguns problemas para escalar sua equipe para o jogo deste sábado. O volante André, expulso na derrota para o Botafogo no último domingo, está fora. Outras ausências certas são o zagueiro Marlon, o lateral-direito Samuel Xavier e o atacante Douglas Costa, todos entregues ao departamento médico do clube.

Para substituir André, Diniz deve recuar Martinelli para a posição de primeiro volante e colocar Lima entre os onze iniciais, ou optar por Renato Augusto. Na lateral, Guga será o titular.

Do outro lado, Tite não poderá contar com o meia Gerson, que se recupera de uma cirurgia renal. Além dele, Gabigol e Wesley vêm se recuperando de problemas físicos e são dúvidas para o confronto. O zagueiro Fabrício Bruno, que fraturou o nariz, voltou a treinar normalmente e deve ser titular, do contrário, David Luiz formará a dupla de zaga com Léo Pereira.

Preparados para a primeira partida da semi do @Cariocao! ??? #VamosFlamengo ?: Marcelo Cortes /CRF pic.twitter.com/Jsi6sAMlAU ? Flamengo (@Flamengo) March 8, 2024

Este será o segundo Fla-Flu da temporada. No primeiro, disputado há duas semanas, o Flamengo venceu por 2 a 0, na décima rodada da primeira fase. Principais equipes do futebol Carioca atualmente e tradicionais rivais, não faltarão motivos para uma intensa disputa nos 180 minutos das duas partidas das semis do Estadual. O segundo e decisivo Fla-Flu será no dia 17 de março, domingo, no Maracanã. Por ter se classificado em primeiro lugar na Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate.

Além das semifinais do Carioca, o sábado marcará também o início da Taça Rio, torneio que conta com as equipes classificadas entre a quinta e oitava posições na Taça Guanabara. Portuguesa e Boavista abrem a disputa das semifinais no Luso-Brasileiro às 18:30. No domingo, será a vez de Sampaio Corrêa e Botafogo entrarem em campo para o primeiro confronto decisivo, em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Sábado, 9 de março de 2024



Horário: 21h00 (horário de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Lilian da Silva Fernandes Bruno



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Ganso; Arias, Cano e Keno



Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro



Técnico: Tite