Fluminense x Flamengo: horário e onde assistir ao vivo o jogo do Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado (9), às 21h (de Brasília), no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A partida acontece no Maracanã.

O clássico tem transmissão da Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla tem a vantagem do empate por ter sido campeão da Taça Guanabara. O Flu terminou em quarto lugar. No jogo há duas semanas, vitória rubro-negra por 2 a 0.

O Fluminense tem quatro desfalques. André foi expulso na derrota para o Botafogo na rodada passada, quando Fernando Diniz usou o time misto, e está suspenso. Douglas Costa, Marlon e Samuel Xavier estão lesionados.

O Flamengo também tem desfalques. Gabigol e Wesley, com lesões musculares, não treinaram na semana. Fabrício Bruno participou normalmente das atividades, apesar da fratura no nariz. Léo Ortiz pode ser a novidade.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; Martinelli, Lima (Renato Augusto) e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, De la Cruz, Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro.Técnico: Tite.

Fluminense x Flamengo -- semifinal do Carioca

Data e hora: 9 de março de 2024, às 21h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal Goat (YouTube)