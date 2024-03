Fla de Tite sobra contra o Flu de Diniz, faz 2 a 0 e encaminha vaga à final

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um amplo domínio durante boa parte dos 90 minutos, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Everton Cebolinha e Pedro, e aumentou a vantagem na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, porém, desperdiçou a oportunidade de sair com um placar ainda mais elástico, já que o Tricolor ficou com um a menos desde os 17 minutos do segundo tempo.

Pode até perder - O Flamengo já havia entrado com a vantagem de dois placares iguais para avançar à final do Estadual. Agora, pode até perder por um gol de diferença, na volta, que fica com a vaga na decisão.

Thiago Santos expulso - O zagueiro Thiago Santos, do Fluminense, foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo após uma entrada dura em cima de Cebolinha. Inicialmente, o defensor havia recebido o amarelo, mas após consultar o VAR, o árbitro trocou a cor do cartão.

Ayrton Lucas lesionado - O lateral esquerdo Ayrton Lucas sentiu uma lesão na perna esquerda logo no início do segundo tempo e precisou ser substituído por Viña.

Gabigol na tribuna - Ainda se recuperando de lesão, Gabigol marcou presença em uma das cabines de transmissão do Maracanã ao lado de dirigentes do Flamengo.

Jogo da volta - O duelo da volta entre Flamengo e Fluminense acontecerá no próximo domingo (17), no Maracanã. Amanhã (10), Vasco e Nova Iguaçu se enfrentam no estádio pela outra semifinal do Campeonato Carioca.

O jogo

O primeiro tempo foi de grande domínio do Flamengo. Com os meias inspirados, o Rubro-Negro criou diversas oportunidades e poderia ter saído para o intervalo com um placar maior. Sem André, suspenso, o Fluminense teve dificuldades de acertar a marcação.

No segundo tempo, o Tricolor voltou até melhor e passou a incomodar mais o rival, mas após a expulsão de Thiago Santos o time perdeu o poderio ofensivo. O Flamengo, por sua vez, foi pouco incisivo, fazendo o segundo já nos acréscimos com Pedro.

Gols e lances

Seria um golaço - Everton Cebolinha quase fez um golaço aos dez minutos do primeiro tempo quando entrou na área enfileirando a zaga tricolor e chutou, mas a bola desviou em Felipe Melo e saiu mascada.

Que enfiada! Pouco tempo depois, De La Cruz deu um grande passe rasteiro, entre as linhas, e achou Pedro. O camisa 9 tentou dar uma cavadinha, mas a bola saiu para fora.

Quase de bicicleta! Pedro por pouco nem fez um golaço de bicicleta aos 27, mas Fábio fez bela defesa.

Gol de Cebolinha! De tanto pressionar, o Flamengo chegou ao gol aos 46, quando Pulgar fez um grande cruzamento da direita e achou Everton Cebolinha que, de cabeça, balançou a rede do Fluminense.

Gol de Pedro! - O Flamengo ampliou aos 47 do segundo tempo com um gol de Pedro, de cabeça, após cruzamento de Arrascaeta pela esquerda.

FLUMINENSE 0 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/hora: 9/3/2024, às 21h (de Brasília)

Competição: semifinal da Taça Guanabara

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Cartões amarelos: Guga, Martinelli, Felipe Melo (FLU); De La Cruz (FLA)

Cartão vermelho: Thiago Santos (FLU), aos 18'/2ºT

Gols: Everton Cebolinha, aos 46'/1ºT; Pedro, 45'/2ºT (0-2)

Público/Renda: 48.105 pagantes / R$ 3.013.736,50

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Antônio Carlos) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, Renato Augusto (Manoel) e Ganso (Lima); Arias, Keno (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar (Igor Jesus), De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite.