Flamengo ganha do Fluminense e abre vantagem por uma vaga na final do Carioca

O Flamengo levou a melhor e venceu por 2 a 0 o Fluminense, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, os rubro-negros ficaram mais perto da vaga para a final do Campeonato Carioca.

Os flamenguistas tiveram o domínio total do clássico e abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Everton Cebolinha. O Tricolor atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos após a expulsão de Thiago Santos. Já nos acréscimos da etapa final, Pedro decretou o triunfo do time de Tite.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Maracanã. O Flamengo joga por uma derrota de até dois gols para avançar à final. Para o Fluminense, só um triunfo por três ou mais gols para manter a chance de tri.

O jogo

O Flamengo começou melhor o clássico. Tanto que aos dois minutos, Pedro foi lançado e finalizou pela linha de fundo. Depois, foi a vez de Everton Cebolinha chutar para boa defesa de Fábio.

Os rubro-negros seguiram com o domínio do jogo e quase marcaram aos 16?. De la Cruz fez boa jogada e mandou perto do gol. O Fluminense tinha dificuldade em criar boas jogadas. Na melhor delas, Diogo Barbosa chutou sem perigo.

O Flamengo voltou a assustar aos 27 minutos. Pedro recebeu passe na área e tentou de bicicleta, mas viu a bola ir na trave.

O panorama da partida seguiu o mesmo nos instante finais. De tanto insistir, o Flamengo chegou ao gol aos 46 minutos. Everton Cebolinha aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Assim, os rubro-negros foram para o intervalo a frente no placar.

No segundo tempo, os rubro-negros continuaram tendo o controle do jogo. Primeiro, Everton Cebolinha chutou perto do gol. Depois, De la Cruz obrigou Fábio a fazer boa defesa.

O Fluminense só conseguiu criar uma boa jogada aos 15 minutos. Arias aproveitou cruzamento, mas chutou pela linha de fundo. Só que logo após o lance, o zagueiro Thiago Santos acabou expulso após falta em Everton Cebolinha e deixou os tricolores com um jogador a menos.

Com isso, o Flamengo voltou a ter o domínio do clássico. Os rubro-negros quase marcaram o segundo aos 33 minutos quando Arrascaeta finalizou perto do gol.

Nos minutos finais, os flamenguistas mantiveram a postura ofensiva e foram premiados aos 45 minutos. Pedro aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para dar números finais no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 9 de março de 2024 (sábado)



Horário: 21h00 (de Brasília)



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Lilian da Silva Fernandes Bruno



VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartões amarelos: Guga, Bruno Henrique e Martinelli (Fluminense); De la Cruz (Flamengo)

Cartão vermelho: Thiago Santos (Fluminense)

GOLS

FLAMENGO: Everton Cebolinha, aos 46min do primeiro tempo; Pedro, aos 45min do segundo tempo

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo (Antonio Carlos) e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli, Renato Augusto (Manoel) e Ganso (Lima); Arias, Cano e Keno (Lelê)



Técnico: Fernando Diniz

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Erick Pulgar (Igor Jesus), De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo (Bruno Henrique), Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro



Técnico: Tite