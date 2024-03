Enzo Fittipaldi vence prova da Fórmula 2 e homenageia Wilson Fittipaldi

Enzo Fittipaldi venceu pela primeira vez uma prova principal da Fórmula 2. O brasileiro mostrou um desempenho arrojado para faturar neste sábado o Grande Prêmio da Arábia Saudita.

Na entrevista para a organização do evento, Enzo Fittipaldi destacou a emoção da vitória e fez uma homenagem a Wilson Fittipaldi, ex-piloto de Fórmula 1 e seu tio-avô, que morreu no fim do mês passado.

"São emoções mistas, 1 semana e meia atrás, meu tio-avô Wilson Fittipaldi faleceu, foi um momento difícil para minha família. Dedico a vitória a ele", afirmou.