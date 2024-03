Em jogo dramático do NBB, Corinthians vence Unifacisa com cesta no fim

A rodada deste sábado do NBB (Novo Basquete Brasil) foi marcada por um duelo extremamente equilibrado entre Corinthians e Unifacisa. Jogando na capital paulista, no Ginásio Wlamir Marques, o Timão venceu com uma cesta decisiva faltando sete segundos para o final do jogo.

O herói foi o armador Campos, que acertou arremesso de três pontos e garantiu o triunfo corintiano por 86 a 85. Outro armador da equipe paulista, o experiente Elinho liderou as ações ofensivas do Timão ao marcar 27 pontos.

O Corinthians obteve a 15ª vitória em 28 jogos no NBB. O time luta para integrar o G8 da classificação.

Confira os resultados do dia no NBB:

Pato Basquete 83 x 73 Paulistano



Corinthians 86 x 85 Unifacisa



Pinheiros 72 x 61 Basquete Cearense



Caxias do Sul 75 x 79 Bauru



Mogi das Cruzes 79 x 64 São José.