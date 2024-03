Dobradinha brasileira com Marlon Zanotelli e Yuri Mansur no Internacional 5 Dutch Masters, na Holanda

Neste sábado, o Brasil conquistou o topo do pódio no Internacional 5 Dutch Masters na Holanda. Montando Cornest, o campeão pan-americano Marlon Zanotelli foi o único a zerar o desempate do Prêmio Audi, a 1.50m. Yuri Mansur ficou na 2ª posição

Dos 35 conjuntos, somente três habilitaram-se ao desempate. Medalhista olímpico, Scott Brash montou Hello Valentino e acabou cometendo duas faltas, em 50s40. O brasileiro Yuri Mansur, montando Catch Me Marathon, foi vice, em 40s40, com somente uma falta na entrada do duplo.

Já Marlon, montado em Cornest, foi o último a zerar em 38s73, garantindo a vitória. Os dois foram os únicos com 100% de aproveitamento no Prêmio Audi, principal disputa do Dutch Masters 2024.

Nesse domingo, o GP5 Rolex, a 1.60m, fecha a competição e vai contar com Yuri montando Vitiki e Marlon apresentando Grand Slam VDL.