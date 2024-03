Coudet revela interesse do Internacional na contratação do meia Oscar

Após ganhar do São Luiz e avançar à semifinal do Gaúcho, o técnico Eduardo Coudet concedeu entrevista coletiva neste sábado. De acordo com o argentino, o Internacional está atrás da contratação do meia Oscar.

"O único jogador que vamos buscar pela frente é o Oscar. Eu quero trazer o Oscar", disse o comandante após a vitória por 3 a 0.

No futebol chinês desde 2017, o brasileiro antes defendeu o Chelsea, o Colorado e o São Paulo, time que o revelou, durante a carreira. O jogador, de 32 anos, também representou o Brasil, inclusive sendo titular na Copa do Mundo 2014, sediada no país.

O Clube do Povo enfrentará o Juventude na semifinal do Gauchão de 2024! ?? A primeira partida, no próximo final de semana, ocorrerá em Caxias do Sul. Já a vaga na decisão será decidida, após a Data FIFA, no Beira-Rio. ???? VAMOS PELO RIO GRANDE, COLORADO! ??? pic.twitter.com/1u8nEHBMGG ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 10, 2024

O Flamengo demonstrou interesse na contratação de Oscar nas últimas janelas, mas as tratativas não evoluíram. Na atual temporada, ele participou de três jogos, com uma assistência.

Em busca de voltar a levantar taças, o Internacional vem reforçando o elenco para a temporada 2024. Até o momento, foram dez contratações: Robert Renan, Lucas Alario, Borré, Hyoran, Ivan, Fernando, Bruno Gomes, Wesley, Bernabei e Thiago Maia.

Na semifinal, o Internacional enfrenta o Juventude, que bateu o Guarany de Bagé por 3 a 0 nas quartas de finais da competição.