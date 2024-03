Coudet define Oscar como próximo alvo do Inter no mercado

Do UOL, em Porto Alegre

Eduardo Coudet revelou o próximo objetivo do Internacional no mercado da bola: a contratação do meia Oscar.

O que aconteceu

Depois da vitória por 3 a 0 contra o São Luiz, que garantiu vaga na semifinal do Campeonato Gaúcho, o treinador foi questionado sobre as movimentações do Colorado na última janela de transferências. O Inter se reforçou com 10 jogadores.

Ainda que tenha se mostrado totalmente satisfeito com o elenco que tem em mãos, o treinador argentino disse que há um novo objetivo: a contratação do meia Oscar.

O armador está com 32 anos e defende o Shanghai Port, da China. O jogador tem contrato até novembro com o clube asiático e deve deixar o país depois disso. Ainda não há decisão sobre o próximo destino.

Oscar jogou no Inter entre 2010 e 2012 e tem forte ligação com o clube. Coudet revelou, inclusive, que mantém contato com o empresário para tentar convencer o jogador a regressar ao Beira-Rio.

Nosso único objetivo, jogador que vamos tentar para frente é o Oscar. Eu quero trazer o Oscar. Se querem saber, já estou incomodando, já falei com o empresário dele, que é o mesmo do Thiago Maia. Ele não me aguenta mais. Eu quero o Oscar. Eles (direção) pedem que eu não fale, mas às vezes eu falo demais

Eduardo Coudet, técnico do Inter.