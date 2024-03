Coritiba vence Cianorte novamente a avança para a semifinal do Campeonato Paranaense

Neste sábado, o Coritiba venceu o Cianorte por 2 a 0 (6 a 0 no agregado), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense, no Couto Pereira. Os gols foram marcados por Leandro Damião e Ronier.

Com a vitória, o Coxa-Branca avança para a semifinal da competição e aguarda o confronto entre FC Cascavel e Maringá para conhecer o seu adversário na próxima fase. O duelo ocorrerá neste sábado, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Willie Davids.

O Coritiba entra em campo novamente no próximo fim de semana para disputar a semifinal do Campeonato Paranaense, com data exata e horário a serem definidos. Por ter a segunda melhor campanha do torneio, a equipe comandada por Guto Ferreira irá jogar a partida de ida fora de casa e decidirá a vaga para a final ao lado de seus torcedores.

Já o Cianorte retorna aos gramados somente pela Série D do Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para 21 de abril.

Mesmo com a vantagem conquistada no jogo da ida, o Coritiba iniciou a partida no ataque e foi quem comandou as ações no primeiro tempo. Apesar disso, criou poucas claras de gol e não conseguiu sair do zero. As melhores oportunidades vieram em chutes de fora da área e na bola parada.

Na etapa final, não demorou muito e os mandantes abriram o placar. Aos três minutos, Matheus Frizzo cobrou escanteio pela esquerda, Leandro Damião venceu a disputa pelo alto e marcou o primeiro gol da partida.

O Coxa-Branca manteve a pressão e ampliou logo depois, aos seis minutos do segundo tempo. O zagueiro Bruno Melo avançou pela esquerda e fez um ótimo cruzamento para Ronier, que cabeceou forte para balançar as redes.