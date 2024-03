Conmebol define arbitragem para RB Bragantino x Botafogo pela Libertadores

Neste sábado, a Conmebol definiu a arbitragem para o duelo entre RB Bragantino e Botafogo pela volta da terceira fase da Libertadores. O árbitro será o colombiano Wilmar Roldan.

Ele será auxiliado pelos compatriotas Juan P. Belatti e John Leon. O VAR, por fim, ficará a cargo do chileno Juan Lara.

No primeiro embate, o Botafogo venceu por 2 a 1, no Nilton Santos, com grande atuação de Júnior Santos. A equipe carioca, portanto, precisa de um empate para avançar de fase.

Já o RB Bragantino quer uma vitória por dois gols de diferença para chegar à fase de grupos da Libertadores. Caso ocorra igualdade no placar agregado, o jogo vai para os pênaltis.

A partida decisiva está agendada para acontecer às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.