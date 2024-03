Com três de Kane, Bayern atropela Mainz e diminui distância para o líder Leverkusen

Neste sábado, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern recebeu o Mainz, na Allianz Arena, e goleou por 8 a 1. Os gols dos mandantes foram marcados por Harry Kane (3), Goretzka (2), Thomas Muller, Musiala e Gnabry, enquanto Nadiem Amiri descontou para os visitantes.

Com isso, a equipe comandada por Thomas Tuchel chegou aos 57 pontos na segunda colocação, diminuindo a distância para o líder Bayer Leverkusen, que tem 64, no entanto com um jogo a menos. Já o Mainz seguiu na penúltima colocação (17ª), com apenas 16 somados.

No duelo seguinte, o Bayern visitará o Darmstadt no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), no Merck-Stadion am Böllenfalltor, pela 26ª rodada da Bundesliga. Por outro lado, o Mainz jogará contra o Bochum, na Mewa Arena, também no próximo sábado, às 11h30, pela 26ª rodada do Alemão.

Os gols

O primeiro saiu logo cedo, aos 13 minutos. Musiala, após boa jogada, deixou Harry Kane livre para marcar dentro da pequena área.

Já o segundo foi anotado por Goretzka, aos 20. O atleta aproveitou o rebote dentro da área e mandou para o fundo das redes.

Os visitantes, aos 31, descontaram com um lindo gol de Nadiem Amiri. De fora da área, o camisa 18 finalizou no ângulo do goleiro Neuer.

No entanto, nos acréscimos ainda da primeira etapa, o Bayern marcou o terceiro, novamente com Harry Kane. O centroavante aproveitou o passe de Goretzka dentro da área para marcar.

Já no início do segundo tempo, aos dois minutos, Thomas Muller recebeu de Musiala, driblou o marcador e finalizou no canto para garantir o quarto da equipe.

O time de Tuchel não parou de atacar e, dessa vez com Musiala aos 16 minutos, saiu o quinto. O meio-campista dominou o passe espetacular de Kane e, cara a cara com o goleiro, converteu para as redes.

Aos 21, Gnabry fez o sexto da equipe. Com muita categoria, o atleta, de calcanhar, finalizou de primeira.

Aos 25, pela terceira vez, Harry Kane deixou o dele. Após rebote do goleiro, o centroavante cabeceou com o gol livre. Por fim, já nos acréscimos, Goretzka aproveitou o cruzamento de Kimmich e desviou de cabeça.

Confira os resultados de outros jogos deste sábado pelo Campeonato Alemão:

Borussia Monchengladbach 3 x 3 Colônia

Leipzig 2 x 1 Darmstadt

Augsburg 1 x 0 Heidenheim