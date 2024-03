Com treino no CT, Corinthians encerra preparação para duelo com Água Santa

O elenco do Corinthians encerrou na manhã deste sábado a sua preparação para a sua despedida no Campeonato Paulista com um treino no CT Joaquim Grava. No dia seguinte, o Timão irá enfrentar o Água Santa, às 16 horas, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo.

Na atividade comandada pelo técnico António Oliveira, o grupo, após exercícios na academia, partiu o campo 3 para aquecimento sob a orientação da preparação física e auxiliares. Também foi realizado um trabalho tático, além do ensaio de bolas paradas ofensivas e defensivas e cobranças de pênaltis. No campo 2, parte do elenco trabalhou posse de bola em campo reduzido.

Diante do Água Santa, duas ausências estão confirmadas por cartões: o próprio técnico Antônio Oliveira e o zagueiro Gustavo Henrique. O auxiliar Bruno Lazaroni ficará no banco de reversas comandando a equipe durante o confronto.

A dúvida que fica é em relação ao volante Raniele. Como praticamente não treinou na semana, o atleta provavelmente ficará fora do compromisso - o Timão ainda não confirmou a ausência do atleta no comunicado oficial sobre o último treino da semana. O clube pode poupar outros titulares em função do compromisso da semana que vem contra o São Bernardo pela Copa do Brasil.