Com Pablo Maia suspenso, veja quem pode ganhar chances no São Paulo contra o Ituano

O São Paulo tem um confronto "decisivo" pela frente na 12ª e última rodada do Campeonato Paulista. Neste domingo, o Tricolor visita o Ituano, a partir das 16 horas (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

Para o duelo, porém, o técnico Thiago Carpini terá que lidar com um desfalque de peso. O volante Pablo Maia recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Palmeiras e terá que cumprir suspensão automática diante do Galo de Itu.

Assim, uma vaga no meio-campo do São Paulo fica aberta para ser preenchida. O Tricolor tem um elenco recheado para o setor, mas possui dois de seus principais nomes no departamento médico: Rodrigo Nestor e Luiz Gustavo seguem fora de combate.

Com isso, a tendência é que Carpini opte por manter o sistema que vem utilizando nos últimos jogos e escale o volante Bobadilla, contratado no fim de 2023, para sair jogando ao lado de Alisson, que vive ótima momento.

Bobadilla chegou ao Brasil em dezembro do ano passado e veio do Cerro Porteño, do Paraguai. O paraguaio já disputou seis partidas e, inclusive, é o líder do São Paulo em desarmes, com média de 3,2 por jogo, segundo o Sofascore.

Apesar de ter Bobadilla como escolha "natural", o comandante do São Paulo também possui outros nomes no elenco que estão à disposição. Michel Araújo é uma das opções: o uruguaio já atuou em diferentes posições com a camisa tricolor e, caso Carpini assim deseje, pode ser testado como volante.

Até o momento, Araújo foi utilizado como meia-atacante para trabalhar na construção do jogo, e também caindo pelos lados do campo para gerar situações de perigo. O uruguaio é versátil e entrou em campo em cinco jogos na temporada, sendo apenas um como titular.

Além de Michel Araújo, o volante senegalês Iba Ly ainda aguarda sua estreia com a equipe principal. O atleta foi um dos destaques do São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024, mas ainda não teve oportunidades. O jogador, inclusive, é um dos cotados para deixar a lista A do Estadual para a inscrição do atacante André Silva, recém-contratado pelo clube.

Agora, caso Carpini escolha mandar a campo uma equipe mais ofensiva contra o Ituano, buscando a vitória a qualquer custo, duas opções ainda aparecem: James Rodríguez e Giuliano Galoppo. Para isso, poderia mudar a formação que vem sendo utilizada.

James Rodríguez pode ser útil para o São Paulo contra o Galo de Itu por um fator específico: seu poder de criação. Como o rival briga contra o rebaixamento, a tendência é que o colombiano possa ajudar o time a encontrar espaços em uma defesa que fará de tudo para não sofrer gols. O colombiano tem sido muito elogiado desde que decidiu permanecer no clube.

Por fim, um nome que figura no elenco, mas que fica mais distante de iniciar o jogo, é o de Galoppo. O argentino foi deixado de lado nos últimos quatro jogos, mas ainda busca seu lugar no São Paulo depois de participar das primeiras oito partidas do Paulistão.

Com um meio-campo de muitas opções, o São Paulo ocupa o topo do Grupo D, com 19 pontos. O time precisa de uma simples vitória contra o Ituano para avançar às quartas sem sustos. Em caso de tropeço, o Tricolor passa a depender dos resultados de Novorizontino (19) e São Bernardo (18).