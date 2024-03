Com gols de Paulinho e Hulk, Atlético-MG vence o América-MG pela ida das semis do Mineiro

Neste sábado, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0 do América-MG na ida da semifinal do Campeonato Mineiro, na Arena MRV.

Os gols do Galo foram marcados pela dupla Paulinho e Hulk. O camisa 10 marcou no primeiro tempo e o outro tratou de ampliar a vantagem atleticana na segunda etapa.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar pela volta da semifinal com mando do América-MG. O Coelho, por ter tido uma campanha superior, tem a vantagem do empate no placar agregado.

O jogo

No começo da partida, o Atlético-MG contava com o apoio da torcida em busca da vitória. Aos 28 minutos, Alisson chutou perto da trave do América-MG.

Pouco depois, Igor Gomes mandou por cima após receber bom passe de Guilherme Arana. O atacante Paulinho até chegou a balançar as redes, mas o árbitro marcou impedimento.

O América-MG só foi levar perigo ao final do primeiro tempo, quando Renato Marques mandou um foguete e quase abriu o placar e, posteriormente, Matheusinho perdeu uma grande oportunidade.

Melhor na primeira etapa, o Atlético-MG foi ao intervalo em vantagem. Aos 43 minutos, Paulinho recebeu passe de Arana e completou para o fundo do gol.

Em desvantagem, o América-MG tentava igualar a partida e ficou perto de empatar, mas a cobrança de falta de Benítez parou em Éverson. O Galo, por sua vez, mantinha o ímpeto no duelo e ampliou com Hulk, aos 25 minutos da segunda etapa.

O Coelho tentava diminuir o prejuízo para o jogo da volta. O Galo, contudo, manteve a diferença e conquistou a vitória por 2 a 0.