Com dois de pênalti, Manchester United vence Everton e se aproxima do G5 no Inglês

Na manhã deste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United recebeu o Everton, no Old Trafford, e venceu por 2 a 0.

Os gols foram marcados por Bruno Fernandes e Rashford, ambos de pênalti.

Assim, a equipe comandada por Erick ten Hag chegou aos 47 pontos na sexta posição e se aproximou do G5, zona de classificação para a Liga Europa.

No entanto, o Tottenham, quinto colocado, tem 50 somados e dois jogos a menos. Por outro lado, o Everton seguiu na 16ª posição, com 25 pontos.

No duelo seguinte, o Manchester United receberá o Liverpool, no Old Trafford, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

A bola rola às 12h30 (de Brasília), no domingo (17).

Já o Everton só retornará aos gramados no sábado (30), diante do Bournemouth, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

A bola rola às 12h00 (de Brasília), no Vitality Stadium.

Os gols

O primeiro saiu aos 12 minutos, dos pés de Bruno Fernandes, de pênalti.

O jogador deslocou bem o goleiro e converteu a cobrança.

Da mesma forma, Rashford marcou o segundo.

O atleta bateu a penalidade no canto esquerdo de Pickford para garantir a vitória da equipe.