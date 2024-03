Carpini conta com bom retrospecto contra o Ituano para levar São Paulo às quartas do Paulistão

Na tarde deste domingo, o São Paulo volta aos gramados com um único objetivo no Campeonato Paulista: conquistar uma vaga nas quartas de final.

Para isso, basta uma simples vitória contra o Ituano. A bola rola às 16 horas (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, pela 12ª e última rodada.

O Tricolor entra em campo de olho somente na vitória e conta com um agente que joga a seu favor: Thiago Carpini.

O técnico nunca perdeu para o Ituano e quer manter o bom retrospecto contra o Galo de Itu para levar o time são-paulino ao mata-mata do Estadual.

No geral, Carpini soma seis encontros com o Ituano ao longo de sua breve carreira como treinador.

Nos últimos cinco anos, o técnico esteve no comando de cinco equipes distintas quando enfrentou o adversário e conseguiu quatro vitórias, além de dois empates.

A primeira vez que o comandante esteve à beira do gramado em um confronto diante do Ituano foi no Campeonato Paulista de 2020.

Ainda em sua primeira experiência, Carpini levou o Guarani à semifinal do Troféu do Interior ao vencer o adversário nos pênaltis, por 11 a 10, após empate em 1 a 1 no tempo normal.

O Bugre, porém, acabou perdendo o título para o Red Bull Bragantino.

Na segunda ocasião, Carpini já estava em outro clube.

No comando da Inter de Limeira, bateu o Ituano por 1 a 0, em casa, pela sétima rodada da fase de grupos do Paulistão de 2021, graças a um gol de Rondinelly.

Foi na décima rodada do Paulistão de 2022 que uma das duas igualdades aconteceu.

Já treinando o Santo André, Carpini viu sua equipe empatar sem gols com o Galo de Itu no Bruno José Daniel.

A terceira vitória - e a de maior placar até o momento - veio na sexta rodada do Paulista de 2023.

Sensação do campeonato e vice-campeão da edição, o Água Santa de Thiago Carpini superou o Ituano por 3 a 0, no Novelli Júnior, com gols de Bruno Mezenga e Júnior Todinho (2x).

Seus últimos encontros com o Galo de Itu aconteceram também em 2023, mas por outra competição e um novo clube.

Após a ótima campanha do Água Santa, Carpini foi contratado pelo Juventude, time no qual teve a chance de enfrentar o rival duas vezes.

Pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude cedeu o empate ao Galo de Itu jogando fora de casa.

Já na 35 rodada, o Jaconero mostrou a que veio e triunfou sobre o rival por 2 a 1, já no fim da partida, com dois gols de Gabriel Taliari.

Agora, Carpini volta a encarar o Ituano, dessa vez no comando do São Paulo.

Apesar de viver certa instabilidade no Estadual, o Tricolor ainda figura no topo do Grupo D, com 19 pontos após 11 rodadas.

Novorizontino e São Bernardo vêm logo atrás, com 19 e 18 pontos, respectivamente.

O São Paulo vai em busca da vitória para garantir a classificação à fase final do Paulistão sem sustos.

Caso tropece diante do Ituano, passa a depender dos resultados de Novorizontino e São Bernardo - o primeiro recebe a Portuguesa, enquanto o último visita o Mirassol.

Os dois jogos acontecem no domingo, também às 16 horas.