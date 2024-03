Carille valoriza 1ª fase do Santos no Paulistão e projeta quartas: "Vamos chegar muito bem"

O Santos venceu a Inter de Limeira por 3 a 2 na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Peixe garantiu a segunda colocação geral do torneio. O técnico Fábio Carille enalteceu a primeira fase do Peixe, mas destacou que ainda há muito para melhorar.

"Quero valorizar a primeira fase de um grupo muito difícil. Dificuldades, momentos bons, mas chegamos a 25 pontos, sendo o segundo no geral. Estamos no caminho certo, mesmo sabendo que temos que melhorando bastante", contou.

"Vamos chegar muito bem (nas quartas). Na hora que precisou, o elenco mostrou. Quando classificou, parece que abaixou a guarda. Mas foi muito bom nível, concentração. Feliz por hoje também entrada dos meninos. Jair estamos vendo que tem qualidade. Chermont e Weslley entraram bem, dá confiança. Chegaremos muito prontos e determinados. Não sei como a Portuguesa joga, mas vou analisar. Sou do jogo a jogo", ampliou.

"Sabemos que podemos mais. Acredito muito no grupo, até fazer 18 pontos, o grupo respondeu bem, jogamos muito bem pelo período de trabalho, segundo tempo contra o Palmeiras. Isso me dá tranquilidade em saber que na hora de pegar mesmo o nível estará alto de concentração. Estaremos mais perto das vitórias", completou.

O Santos aguarda a definição da Federação Paulista de Futebol (FPF) para saber quando volta a campo. O time encara a Portuguesa nas quartas de final, em casa. As datas base são 16 e 17 de março.

Análise do jogo

Carille ainda analisou alguns momentos chaves da vitória sobre a Inter de Limeira. Ele afirmou que vai precisar rever os tentos dos visitantes para corrigir erros.

"No banco de reservas, muitas vezes, não temos a visão correta. Quero ver pelo vídeo. Achei que faltou fechar o lado contrário a partir do momento que definiu. É sensação. Daqui a pouco, posso mudar o pensamento. O segundo gol me traz mais dúvidas, quero ver depois. Vi meus dois zagueiros muito para o lado direito, mas é algo que quero ver", disse.

O treinador também falou sobre a postura do Alvinegro Praiano de partir para cima na reta final do jogo, mesmo já vencendo por 3 a 2.

"Difícil o técnico pedir para a equipe recusar. Contra o Corinthians, fizemos 65 ou 70 minutos bons e aí caímos e o rival te joga para trás. O empate do Mirassol tem outras situações, erros, ficar mais com a bola, tomamos decisões erradas. É muito, né? Quando perdemos o jogo, vamos para cima. É natural ir para trás quando está ganhando o jogo", declarou.

Com o resultado, portanto, o Santos encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 25 pontos. A equipe assegurou a segunda colocação na classificação geral, ficando apenas atrás do Palmeiras, que venceu o Botafogo-SP e foi a 28 pontos.

Veja outros trechos da coletiva de Carille

Giuliano no banco



"Falei que Giuliano iria ficar no banco conosco, mas não iria para o jogo. Treinou forte hoje, mas levamos porque teria 12 jogadores no banco. Vamos programar a semana para o grupo todo e também para o Giuliano".

Sistema ofensivo



"Otero foi o melhor em campo, participou, brigou, foi para cima, chutou. Claro que a cobrança em cima do 9 sempre é maior, mas não podemos deixar só para eles. Tivemos três ou quatro vezes que chegamos na área e tocamos para trás. Zagueiro que erra, goleiro que falha, muito difícil chegar ali e tocar para trás. Meia precisa entrar na área. Cazares fez gol e isso dá confiança. Pituca fez gol. Encorajar nossos atletas".

Parte física



"Está muito boa a preparação. Pré-temporada inexiste no Brasil. Lá fora, são 40 dias. Em relação a lesões, baixa em relação a outros clubes, trabalho legal do departamento médico. Houve inflamações, não houve rompimentos. Importante o atleta falar, não querer ficar em campo com dor. Vamos chegar bem".

Miguelito e Brazão



"Miguel não fez treinos comigo ainda. Chegaram com desequilíbrio muscular grande. Brazão vem treinando muito bem, temos o João Paulo como referência. Salvou o Santos de não ir para a segunda anos atrás. Não sei quando vou colocar o Brazão, mas quando colocar, vai dar resposta".