Carille reitera desejo de jogar na Vila e espera reforços só para a Série B

O técnico Fabio Carille reforçou o pedido pela decisão na Vila Belmiro e comentou sobre reforços após a vitória do Santos sobre a Inter de Limeira.

Quartas de final contra a Portuguesa: "A minha preferência e dos atletas será sempre jogar aqui, mas serão 12º jogador onde formos".

Reforços: "Não espero nada para o Campeonato Paulista, mas sim para a Série B, sobre a chegada de alguns jogadores".

Oscilação do time: "Os últimos dois jogos não fomos bem, depois que classificamos baixamos um pouco a guarda. O que me tranquiliza é que o time correspondeu quando precisou".

Veja a entrevista completa de Fabio Carille

Giuliano:

"Dei uma entrevista onde deixei claro que ficaria no banco, mas não jogaria. Treinou bem forte no CT, não fez nenhum trabalho com a bola e queria estar com a gente. Tendo 12 no banco, foi legal tê-lo. Vamos ver a sequência dele com bola para esperar segunda-feira, saber quando vamos jogar e programar as coisas para o Santos, não para o Giuliano".

Meio-campo diferente e possibilidade de reforços

"Estando no banco de reservas não temos muitas vezes a visão. Quero olhar pelo vídeo e fiquei com a sensação de fechar o lado contrário a partir do momento que definimos. Sensação. O segundo gol me traz mais dúvidas, quero ver depois os motivos. Vi os dois zagueiros juntos pelo lado direito. Quero ver, mas valorizar a primeira fase de um grupo composto agora, em um campeonato muito difícil. Esse grupo tem apenas 12 jogos, 25 pontos e segundo no geral. Mostra que estamos no caminho certo, mesmo sabendo que temos que melhorar bastante".

"Não espero nada para o Campeonato Paulista, mas sim para a Série B, sobre a chegada de alguns jogadores. Se acontecer até o fim da Série B legal, mas tenho expectativa da chegada de jogadores para a Série B".

Quem é o centroavante?

"Sim [Furch]. É o titular nas quartas. Você falo tudo".

Busca pelo quarto gol no fim

"Na verdade, é difícil um técnico pedir para a equipe recuar. Ganhando o jogo, adversário vai para cima, como foi contra o Corinthians. 65, 70 minutos muito bons, depois caímos fisicamente e adversário joga para trás. Gol do Mirassol tem erros que discutimos internamente. Quando estamos perdendo, levamos o adversário para trás, é natural".

Quartas de final

"Vai chegar muito bem. Claro que os últimos quatro jogos... Coloco que dois são diferentes. Chegamos muito cansados contra o Novorizontino, São Bernardo calor e horário. Os últimos dois jogos não fomos bem, depois que classificamos baixamos um pouco a guarda. O que me tranquiliza é que o time correspondeu quando precisou, nos oito jogos. É de concentração. Feliz pela entrada dos meninos. Jair tem treinado muito bem, bom menino. Chermont entrando, Weslley que participa há alguns anos. Damos confiança em um clube que sempre revelou bastante. Vamos chegar prontos, determinados, e acreditando no elenco que foi forte quando precisou. Vamos analisar a Portuguesa agora, sou do jogo a jogo. Confesso que não sei como eles jogam. A partir de segunda-feira começo a planejar".

Correções para a decisão

"A gente foi abaixo e sabe que pode mais. Acredito muito no grupo. Fizemos 18 pontos, jogando muito pelo período de trabalho, os clássicos que tivemos. Isso dá confiança para quando pegar mesmo, estaremos bem. Concentrados somos muito diferentes".

Meninos

"Não temos medo nenhum de usar. Jair precisa de mais minutos para entrar em duelo decisivo. Mais de ano que não joga uma partida toda. Entrou minutos contra o Fortaleza. Fez processo de fortalecimento importante para evitar lesões. Chermont gostei demais na Copinha e treina muito bem. Se tiver que colocar, tenho medo nenhum".

Alternativas no ataque

"Otero foi o melhor em campo, participou, criou gol, chutou, é o que esperamos dele. Claro que a cobrança em cima do 9 é maior, não podemos deixar só para o 9. Quero aumentar possibilidades de gol. Chegamos quatro vezes no fundo para cruzar, mas pisamos e tocamos para trás. Temos que cruzar, aumentar possibilidade. Chegar nesse ponto e tocar? Quero melhorar isso. Lado contrário tem que entrar na área, meia também. Cazares teve problema no tornozelo e fez gol, dá confiança. Pituca fez gol. Temos que encorajar".

Portuguesa na Vila?

"A minha preferência e dos atletas será sempre jogar aqui, mas serão 12º jogador onde formos. Quando falei de jogar aqui, o Palmeiras passou em primeiro, São Paulo e São Bernardo e a Polícia não vai liberar dois jogadores em SP. 11h ninguém vai querer. Se for em outra data, possibilidade de São Paulo existe. Para onde formos, vamos honrar a camisa".

Parte física

"Muito boa. Todos têm dificuldade para começar o jogo. Lá fora temos oportunidade de 40 a 50 dias, seis jogos, aqui pré-temporada não existe. Lesão baixa em relação a outros jogos, trabalho muito bem feito. Houve inflamação, mas sem romper. Atleta tem que falar, não pode ficar em campo com dor, incômodo, e virar lesão. Estamos muito bem".

João Paulo e Gabriel Brazão

"Brazão treina muito bem, João Paulo é referência, colocou a cara em momento difícil e talvez salvou o Santos do rebaixamento antes. Brazão treinando muito bem. Não sei quando colocar, mas quando eu colocar dará boa resposta".

Miguelito

"Miguelito não treinou comigo ainda, está na parte física, desequilíbrio muscular grande".

Patati

"Meu trabalho, independentemente da idade, é colocar os melhores. Coloquei Kaiky, Ângelo e Marcos Leonardo em 2021. Zanocelo jogou em momento difícil. Patati tem entrado, ajudado, tem qualidade. Se sentirmos que é merecedor da titularidade, não tenho problema de colocar".

Expectativa do torcedor

"Sou muito grato à torcida do Santos desde a outra passagem. Foram fundamentais para escaparmos. Lembro do movimento antes do jogo contra o São Paulo no Morumbi, nos abraçaram. Ficar contra torna mais pesado. Desde 19 de dezembro, quando cheguei, esperançosos e ajudando. O esforço para trazer jogadores experientes que querem. Gil fala de parar no fim do ano, mas enquanto estiver em campo vai fazer isso, muito profissional. Melhor teste físico com 36 anos. Time de homens, que sabe de onde veio e o que precisa ser feito. Temos que assumir essa responsabilidade no Paulista e depois na Série B".