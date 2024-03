Jornal: Barcelona recusa oferta bilionária do PSG por joia de 16 anos

Lamine Yamal vem impressionando o mundo do futebol com seus feitos pelo Barcelona. O atacante de 16 anos vem se destacando pelo clube culé e, nesta edição do Campeonato Espanhol, soma quatro gols e três assistências em 27 jogos. Segundo o jornal Marca, o Paris Saint-Germain estaria disposto a pagar 200 milhões de euros (quase 1,1 bilhão de reais) pelo jogador mais jovem a atuar pela seleção espanhola.

Isso faria de Yamal a segunda transferência mais cara da história do futebol. Curiosamente, a primeira também envolve as duas equipes: a chegada de Neymar ao clube parisiense em 2017 por 222 milhões de euros (mais de 1,2 bilhão de reais).

O empresário Jorge Mendes se reuniu com o presidente o clube espanhol, Joan Laporta, para comunicar o interesse dos franceses, algo que a diretoria blaugrana já imaginava. Apesar da quantia astronômica, o Barcelona não quer vender Yamal. Internamente, entende-se que ele é major revelação de sua base (La Masia) desde Lionel Messi.

Por outro lado, o Barcelona vive uma grande crise financeira, que assola o clube há alguns anos. Crise essa que, por exemplo, obrigou o clube a liberar o camisa 10 da seleção Argentina. A venda de Yamal seria a solução imediata para essa crise, que ajudaria o Barcelona a ajeitar seu departamento financeiro.