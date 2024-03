Atlético x América: onde assistir ao vivo e horário da semi do Mineiro

Atlético e América se encaram às 16h30 (de Brasília) de hoje, na Arena MRV, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

O duelo será transmitido pela TV Globo (MG) e pelo Premiere. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Galo terminou na liderança do Grupo B, com 14 pontos, ficando com a terceira melhor campanha do Estadual. O time comandado por Felipão oscilou no início, mas engatou uma série de cinco jogos de invencibilidade na reta final da fase de grupos.

O Coelho ficou na ponta da chave C, com 18 pontos, ficando atrás apenas do Cruzeiro pela liderança geral. A equipe de Cauan de Almeida ainda está invicta na competição, com cinco vitórias e três empates.

Pela campanha, o América tem a vantagem de avançar à final em caso de dois empates. Os times já se enfrentaram na fase de grupos e o clássico terminou empatado por 1 a 1.

A data do jogo de volta ainda será confirmada. Do outro lado da semi, Cruzeiro e Tombense se enfrentam por uma vaga na final.

O Atlético é o atual tetracampeão do Mineiro. Já o América não vence desde 2016.

Atlético x América

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 9 de março de 2024, às 16h30

Transmissão: TV Globo (MG) e Premiere