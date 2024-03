Atacante Romero, do Corinthians, é convocado pela seleção paraguaia

Apesar da fase instável do Corinthians em 2024, o atacante Romero recebeu um reconhecimento individual. Ele foi convocado para representar a seleção paraguaia na próxima Data Fifa, conforme confirmou o Timão neste sábado.

No dia 25 de março, a equipe sul-americana estará na Europa. O Paraguai disputa um amistoso diante da Rússia.

Inicialmente, a convocação não deve trazer grandes problemas ao Corinthians. O Timão já está eliminado do Campeonato Paulista e não participará das fases decisivas, a partir do dia 17.

Além disso, o Corinthians jogará com o São Bernardo pela Copa do Brasil na próxima semana, dia 14, antes do período de liberação de Romero. Depois, irá aguardar a estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG, no dia 13 de abril.