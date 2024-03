Após vitória do Flamengo, Arrascaeta e Pedro negam confronto definido

O Flamengo se aproximou da vaga na decisão do Campeonato Carioca neste sábado. Os rubro-negros venceram o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, no duelo de ida da semifinal.

O meia Arrascaeta afirmou que a vaga não está garantida e pregou foco no jogo da volta em busca de uma vaga na grande decisão.

"Nós temos que jogar o outro jogo também. Jogamos bem hoje e conquistamos um bom resultado. Sabemos que não tem nada definido", disse.

Pedro seguiu o discurso do companheiro. "Não tem nada ganho. É clássico. Temos que entrar com o mesmo foco para garantir a vaga na final", declarou o autor do segundo gol rubro-negro.

O Flamengo pode perder por dois gols de diferença para chegar a final. Para o Fluminense, apenas um triunfo por três gols ou mais garante a equipe na decisão.