Após vitória contra o América-MG, Hulk celebra 100º gol pelo Atlético-MG

Durante a tarde deste sábado, o Atlético-MG ganhou por 2 a 0 do América-MG, graças aos gols de Hulk e Paulinho, na Arena MRV, pela ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O camisa 7 alcançou uma marca histórica pelo time.

O tento do 2 a 0, marcado aos 25 minutos da segunda etapa, foi o 100º do atacante com a camisa do Galo. Depois do embate, o jogador celebrou o feito.

"Para mim é só gratidão, a toda essa massa que me abraçou desde o começo. Chegar nesses números não é fácil. Quando eu vim para o Brasil com 34 anos, muitos acharam que eu já estava encerrando a minha carreira", iniciou em entrevista ao Premiere.

"Chegar hoje e estar na minha quarta temporada e chegar nessa marca tão importante para minha carreira profissional, eu me sinto lisonjeado. Espero continuar somando e melhorando ainda mais esses números", completou.

Com a ajuda de Hulk, o Atlético-MG inverteu a vantagem em busca de uma vaga na final. Agora, o Galo pode perder por até um gol de diferença na volta.

O Coelho, por sua vez, quer igualar o placar agregado para chegar à decisão. O segundo jogo terá mando do América-MG, em data e horário a ser definido.