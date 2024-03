António Oliveira deve preservar os titulares do Corinthians contra o Água Santa? Opine!

O Corinthians enfrenta o Água Santa neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O confronto é apenas protocolar para o Timão, que não tem mais chances de avançar para as quartas de final do Paulistão.

Além disso, o Corinthians terá jogo importante contra o São Bernardo, pela segunda fase da Copa do Brasil, na quinta-feira. Se por um lado alguns torcedores querem que o time titular reforce seu entrosamento no duelo válido pelo Estaudal, outros preferem que os titulares sejam preservados, já de olho no jogo contra o Bernô.