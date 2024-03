Ambulância invade o campo durante jogo do Bahia pelo Estadual; veja

Ah, os estaduais...



No jogo entre Jequié e Bahia, semifinal do Campeonato Baiano, um atleta do Jequié estava machucado fora do campo e a ambulância entrou no gramado, COM O JOGO ROLANDO, para levar o jogador para o hospital. Só depois que o juiz paralisou a partida pic.twitter.com/G8FVnTGze9