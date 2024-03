Água Santa x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pela 12ª rodada do Paulista

O Corinthians visita a equipe do Água Santa neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no gramado do Estádio 1º de Maio. O duelo é válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

O Timão vem de uma vitória por 3 a 2 contra o Santo André, mas não possui mais chances matemáticas de classificação para as quartas de final do Estadual. Portanto, será apenas um jogo protocolar para o Alvinegro, que possui três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos.

No grupo C, o Corinthians se encontra na última posição, com 13 pontos, sem condições de alcançar a segunda colocada Inter de Limeira, que possui 17 unidades. O Red Bull Bragantino se encontra em situação confortável na liderança, com sua vaga garantido para as quartas.

Para o jogo deste domingo, o Timão terá alguns desfalques. O técnico António Oliveira e o zagueiro Gustavo Henrique são baixas certas por suspensão, enquanto o lateral esquerdo Diego Palacios e o meia Igor Coronado estão tratando de lesão. O volante Raniele, com trauma no tornozelo direito, é dúvida.

O Água Santa, por sua vez, tem como objetivo chegar ao mata-mata do Paulista via grupo B. A equipe está na terceira colocação do grupo B, com 14 pontos, três a menos que a vice-líder Ponte Preta. Ou seja, o Netuno precisa vencer o Timão e torcer para a Macaca pelo menos empatar com o Santo André, fora de casa. O líder da chave e já garantido para a próxima fase é o Palmeiras.

O clube de Diadema vem de uma eliminação para o Vasco, na segunda fase da Copa do Brasil. A equipe comandada por Bruno Pivetti empatou o Cruzmaltino em 3 a 3 no tempo normal, mas acabou perdendo nas penalidades máximas em São Januário.

FICHA TÉCNICA



ÁGUA SANTA X CORINTHIANS

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)



Data: 10 de março de 2024, domingo



Horário: às 16h (de Brasília)



Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira



Assistentes: Daniel Luis Marques e Alex Alexandrino



VAR: Adriano de Assis Miranda

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Alex Silva, Joilson, Andrés Robles e Artur; Cristiano, Igor e Luan Dias; Bruno Xavier, Neilton e Todinho



Técnico: Bruno Pivetti

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Fausto, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul



Técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar)