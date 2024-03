Abel poupa dois titulares no Palmeiras para jogo contra o Botafogo-SP; veja escalações

O Palmeiras está definido para a duelo deste sábado, contra o Botafogo-SP, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado, o técnico Abel Ferreira decidiu preservar Endrick, Gabriel Menino e Zé Rafael, que estavam pendurados e poderiam ficar de fora das quartas de final.

A escalação é semelhante à que só empatou com o São Paulo no último domingo, em clássico polêmico disputado no Morumbis. As alterações são: a volta de Mayke no lugar de Marcos Rocha, Rony na vaga de Endrick e Lázaro, que irá começar como titular pela primeira vez.

O Alviverde, portanto, vai a campo com: Weverton; Mayke, Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro, Rony e Flaco López.

Único invicto do torneio e classificado de forma antecipada, o Palmeiras ainda tenta garantir a primeira posição geral do Paulistão, que daria ao clube o direito de decidir todos os confrontos de mata-mata como mandante. Para que isso se confirme, o Verdão precisa apenas de um empate em Barueri.

Caso o time seja derrotado, precisaria torcer por um tropeço do Santos, segundo colocado, contra a Inter de Limeira, na Vila Belmiro. A equipe de Abel Ferreira lidera o Grupo B, com 25 pontos, enquanto o Peixe soma 22, em primeiro lugar do Grupo A.

Já o Botafogo-SP apenas cumpre tabela. Sem risco de ser rebaixado à Série A2, mas também sem chances de avançar à fase de mata-mata, o Pantera é o lanterna do Grupo D, com 12 pontos. A equipe comandada por Paulo Gomes não é derrotada há dois jogos.

O time de Ribeirão Preto está escalado com: Michael; Walisson, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Jean Victor; Lucas Dias, Matheus Barbosa e Fillipe Soutto; Negueba, Patrick Brey e Alex Sandro.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Barueri. O árbitro é João Vitor Gobi, auxiliado por Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima. Vinícius Furlan será responsável pelo VAR.