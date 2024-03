Abel admite primeiro tempo "lento", mas valoriza atitude do Palmeiras contra o Botafogo-SP

A coletiva do técnico Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo-SP, neste sábado, na Arena Barueri, ficou marcada pela resposta do treinador às ofensas do diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, no Choque-Rei do último domingo. Entretanto, o português também falou sobre o triunfo que garantiu a liderança geral ao time alviverde no Campeonato Paulista.

Abel admitiu que o Verdão foi "lento" no primeiro tempo, mas disse que a equipe melhorou após o intervalo, quando teve um a mais em campo.

"O jogo de hoje foi uma primeira parte lenta, nosso adversário jogou mais baixo, dar os parabéns ao treinador que eu não conhecia, o Paulo Gomes. Não é fácil fazer um trabalho com essa qualidade no Brasil. Depois, com um a mais, as coisas ficaram mais fáceis. Tivemos uma circulação de bola muito lenta. Quase todos os times quando jogam contra o Palmeiras fazem linha de cinco, isso é um sinal de respeito. Os adversários fazem de tudo para complicar", analisou o português.

De qualquer forma, Abel elogiou a atitude do Palmeiras, que buscou o resultado mesmo não jogando bem e venceu a partida com gol de Rony, já na etapa final.

"Às vezes eu vejo críticas e penso: 'se somos o Palmeiras e somos criticados, imagina os outros'. Se vocês fizerem um apanhado, temos 13 jogos feitos em 2024, 12 no Paulista. E destes 12, dez foram com adversários com linha de cinco. O time do Paulo estava muito organizado, no início teve até mais agressividade que nós. Às vezes nós jogamos bem e perdemos, outras vezes jogamos não tão bem e ganhamos. Não sei se nós vamos ganhar sempre, mas essa atitude do time me agrada", avaliou.

O Verdão encerrou a fase inicial do Estadual na liderança do Grupo B, com 28 pontos. No total, foram oito vitórias e quatro empates, sem nenhuma derrota. No primeiro lugar geral, o time poderá decidir os duelos de mata-mata como mandante.

Único invicto do Paulistão, o Palmeiras ainda não conhece seu adversário nas quartas de final. O rival do Verdão, que pode ser a Ponte Preta ou o Água Santa, será conhecido neste domingo. A partida está prevista para este próximo fim de semana, ainda sem data ou horário confirmados, com mando alviverde.