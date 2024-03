Zagueiro do São Paulo, Ferraresi é convocado pela Venezuela para amistosos de março

O São Paulo ganhou mais uma dor de cabeça graças à primeira Data Fifa de 2024. Nesta sexta-feira, o zagueiro Nahuel Ferraresi foi convocado pela Venezuela para os amistosos que a seleção disputará no fim de março contra Itália e Guatemala.

O primeiro duelo da Venezuela nessa Data Fifa será contra a Itália, no dia 21 de março (uma quinta-feira). Já o segundo acontece no dia 24, um domingo. Os dois amistosos serão disputados nos Estados Unidos.

Caso o São Paulo avance para o mata-mata do Campeonato Paulista, Ferraresi pode acumular quatro jogos em um período de cerca de 11 dias. Isso porque as quartas de final do Estadual estão previstas para ter início no próximo domingo (17).

Dessa forma, Ferraresi poderia acumular minutos no jogo das quartas do Paulistão e, quatro dias depois, estaria à disposição da seleção venezuelana para o primeiro amistoso. Já no dia 24, novamente poderia atuar contra a Guatemala no segundo jogo internacional.

?? Ferraresi foi convocado para defender a Seleção Venezuelana nos amistosos com Itália e Guatemala, ambos nos Estados Unidos, nos dias 21 e 24 de março, respectivamente. Nesta manhã, no CT da Barra Funda, o zagueiro e outros atletas do elenco receberam mulheres vítimas de... pic.twitter.com/Xon70YERoO ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 8, 2024

Já os confrontos das semifinais do Paulista estão previstos para o dia 27 de março. Se o São Paulo avançar para tal fase, o zagueiro teria um intervalo de apenas dois ou três dias até o próximo jogo do Tricolor no campeonato, tendo pouquíssimo tempo de descanso e podendo até ser desfalque.

Ferraresi entrou em campo em cinco dos 12 jogos que o Tricolor disputou na atual temporada e acumulou sua maior sequência como titular nos últimos três jogos. Iniciou as partidas contra Guarani, Inter de Limeira e Palmeiras teve sólidas atuações.

Vale lembrar que Ferraresi não é o único jogador do São Paulo convocado por sua seleção para a Data Fifa de março. O volante Pablo Maia e o goleiro Rafael foram convocado por Dorival Júnior para representarem a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. James Rodríguez e Arboleda ainda podem ser chamados por Colômbia e Equador, respectivamente.