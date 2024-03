Willian sofre lesão muscular e é cortado do Paulistão; Santos inscreve Gabriel Brazão

O Santos sofreu uma baixa importante para a reta final do Campeonato Paulista. Nesta sexta-feira, o clube informou que Willian Bigode teve constatada uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.

O atacante sentiu dores na região após travar o pé enquanto fazia o movimento de chute durante o treino desta quinta-feira. Ele precisou deixar a atividade no CT Rei Pelé e foi encaminhado para exames de imagem.

Willian já iniciou o tratamento no CEPRAF do Santos. Como não estará recuperado até o fim do Campeonato Paulista, o atacante foi cortado da lista de inscritos no torneio.

Com isso, o goleiro Gabriel Brazão, anunciado como reforço do Peixe no último dia 27, entra como substituto.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos encara a Inter de Limeira pela última rodada da fase de grupos neste sábado. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18 horas (de Brasília).