Vini Jr. é alvo do PSG com saída iminente de Mbappé ao Real Madrid, segundo rádio

Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e do PSG, está cada vez mais próximo de trocar o clube de Paris pelo Real Madrid. O próprio presidente de LaLiga, Javier Tebas, já declarou que o atleta tem "99% de chances" de fechar com o multicampeão europeu. Diante disso, segundo a rádio francesa RMC, o Paris Saint-Germain sonha com a contratação de Vinicius Junior, camisa 7 do Real Madrid, como forma de 'vingança'. O brasileiro seria, assim, a grande estrela do projeto.

Conforme dito pelo jornalista Daniel Riolo, do veículo francês e também do jornal espanhol Sport, o PSG, sabendo da decisão de Mbappé, irá buscar a contratação de Vini Jr. para, assim como fizeram com a chegada de Neymar ao clube em 2017, mostrar o grande poder de mercado que o clube possuí. "O PSG vai tentar pegar o Vinicius, para mostrar que conseguem", afirmou o jornalista.

Daniel Riolo acrescentou dizendo que, por um valor muito alto, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pode ceder o craque brasileiro. "Quando o PSG quer algo é capaz de criar dúvidas no Real Madrid e, se o PSG contribuir com uma quantia significativa, é possível que Florentino Pérez acabe por ceder."

No final de janeiro deste ano, o jornal Sport noticiou que a suposta contratação de Kylian poderia colocar o futuro de Vinicius Júnior em dúvida no Real Madrid, uma vez que o francês receberia altos salários e luvas, e o clube precisaria de um reajuste salarial.

Pela equipe de Madrid, Vinicius Junior soma 251 partidas, balançando a rede em 74 oportunidades e distribuindo 71 assistências. O atacante conquistou o Campeonato Espanhol duas vezes, a Liga dos Campeões em uma ocasião, dois Mundiais de Clubes, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.