Verstappen lidera treino do GP da Arábia Saudita mais uma vez

Nesta sexta-feira, pela manhã, aconteceu o terceiro treino livre do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Assim como no primeiro treino desta semana, Verstappen terminou na ponta, mas com um tempo de 1min28s412.

Charles Leclerc veio na sequência do tricampeão mundial, enquanto Sergio Pérez fechou o top-3. George Russel ficou na quarta colocação e Lando Norris na quinta.

Carlos Sainz foi operado nesta sexta-feira após ter sido diagnosticado com apendicite e teve Oliver Bearman como seu substituto na Ferrari. O jovem terminou em 10º lugar.

Lewis Hamilton, que está em sua última temporada na Mercedes, terminou na nona posição. Fernando Alonso, da Aston Martin, encerrou na sexta.

Agora, a qualificação, que estabelece o grid de largada do GP, acontece ainda nesta sexta-feira, às 14h (de Brasília). O Grande Prêmio da Arábia Saudita acontecerá neste sábado, às 14h.