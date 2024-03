Torcedores terão que amputar dedos após jogo da NFL com sensação de -32ºC

Dezenas de torcedores que assistiram partida da NFL, em janeiro, precisarão amputar os dedos, após sensação térmica de 32ºC.

O que aconteceu:

A partida entre Kansas City Chiefs e Miami Dolphins foi a quarta mais fria da História: os termômetros marcaram -20ºC e sensação de -32ºC.

Alguns torcedores - de maioria dos Chiefs - que estavam sem luvas precisaram ser hospitalizados por conta de um congelamento dos dedos. As informações são do canal norte-americano Fox 4.

Cerca de 70% dos hospitalizados foram orientados a realizar amputação, devido a necrose dos tecidos. Eles foram atendidos pela unidade de queimados do Research Medical Center, no Kansas.

Os outros 30% estão passando por oxigenoterapia, um tratamento que consiste na inalação de oxigênio puro, em uma pressão maior que a atmosférica, pelo paciente em câmeras hiperbáricas.

O confronto foi realizado em 13 de janeiro, com os Chiefs vencendo por 26 a 7, mas o Hospital só liberou as informações agora.

Ainda é um processo que dura a vida toda. Eles terão sensibilidade e dor pelo resto da vida e sempre serão mais suscetíveis a queimaduras pelo frio no futuro. Portanto, também estamos educando os torcedores para garantir que eles se protejam do frio no futuro Dr. Megan Garcia, diretor médico do Grossman Burn Center, para o canal Fox4.

ATENÇÃO: IMAGEM SENSÍVEL