Torcedor é preso suspeito de racismo contra zagueiro no Campeonato Gaúcho

Um torcedor foi preso durante a partida entre Caxias e São José, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, suspeito de racismo contra o zagueiro Tiago Pedra no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

O que aconteceu

Segundo o São José, o torcedor, que estava na torcida do Caxias, fez gestos mostrando a pele e disparou ofensas racistas em direção ao zagueiro Tiago Pedra antes do jogo. A partida foi paralisada aos 27 minutos do primeiro tempo.

Torcedores do próprio Caxias identificaram a pessoa que fez os gestos e o seguraram até a chegada da polícia. Ele já foi conduzido até a delegacia.

Tiago Pedra e um assessor de imprensa Eduardo Torres, do São José e que foi testemunha, irão até à delegacia para lavrar o Boletim de Ocorrência após a partida.

China, técnico do São José, foi um dos mais exaltados na lateral do campo. Ele foi o responsável por conversar com o quarto árbitro e pedir a paralisação da partida. O treinador também cobrou os jogadores e membros da comissão técnica do Caxias. "Vocês não podem aceitar isso", disse.

A partida foi reiniciada cerca de 14 minutos depois de ter sido paralisada a pedidos do São José.