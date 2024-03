Sul-Americana: veja como ficaram os potes e quando será o sorteio

A fase preliminar da Sul-Americana chegou ao seu final ontem, e os potes da fase de grupos já estão divididos. O sorteio será realizado no dia 18 de março, em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da Conmebol.

O que aconteceu

Dos oito cabeças de chave, quatro serão brasileiros: Athletico, Internacional, Corinthians e Cruzeiro. Os outros quatro são argentinos: Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia e Lanús.

O Brasil ainda tem outros três representantes na competição. O Fortaleza está no pote 2, o Cuiabá no pote 3 e Botafogo ou Red Bull Bragantino — qual deles for eliminado na terceira fase preliminar da Libertadores — aparecerá no pote 4.

A divisão das equipes por potes foi feita com base no ranking da Conmebol divulgado em dezembro. Cada grupo será composto por um time de cada pote.

As equipes do mesmo país só podem se enfrentar dentro de um mesmo grupo com uma condição: uma delas tem que vir da fase preliminar da Sul-Americana ou ser uma das eliminadas da fase preliminar da Libertadores. Sendo assim, Botafogo ou Bragantino podem cair em uma chave com outro time brasileiro.

Veja como ficaram os potes

Pote 1

Boca Juniors

Athletico

Internacional

Racing

Corinthians

Defensa y Justicia

Cruzeiro

Lanús

Pote 2

Fortaleza

Argentinos Juniors

Independiente Medellin

Delfin

Danubio

Metropolitanos

Union La Calera

Coquimbo Unido

Pote 3

César Vallejo

Sportivo Luqueño

Cuiabá

Nacional Potosi

Belgrano

Racing Montevideo

Universidad Católica

Sportivo Ameliano

Pote 4