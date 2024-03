Sinner supera Thanasi Kokkinakis e avança de fase em Indian Wells

Nesta sexta-feira, Sinner, atual campeão do Aberto da Austrália, superou Thanasi Kokkinakis por 2 sets a 0 e comprovou o bom momento, pela segunda rodada do Indian Wells.

Sinner bateu o australiano com tranquilidade, com parciais de 6/3 e 6/0. Com isso, o atual número três do mundo segue invicto em 2024.

Outro tenista favorito a entrar em quadra foi Andrey Rublev, que ganhou de Andy Murray por 2 sets a 0, pela segunda rodada do Master 1000 de Indian Wells. Com isso, o número cinco do mundo avançou para a próxima fase.

O primeiro set foi equilibrado, com o Rublev vencendo com uma curta vantagem 7/6 (7/3). Já no seguinte, ele triunfou com mais tranquilidade por 6 a 1.