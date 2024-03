Sem mostrar provas, Textor diz que tem gravação de árbitros pedindo propina

Em um áudio divulgado pelo site do "GE", John Textor, dono da SAF do Botafogo, disse que tem "juízes gravados reclamando de não receberem suas propinas" e afirmou que a CBF não deveria tê-lo processado.

O que aconteceu

O áudio de Textor foi gravado após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira (6). O dirigente ainda disse que "os juízes não deveriam fazer piadas sobre manipulações e erros".

O cartola norte-americano também prometeu novidades sobre o Brasileirão 2023. Ele afirmou que nos próximos 30 dias os fãs vão entender "o que realmente aconteceu" na competição.

- O apoio da torcida nesta noite vai nos trazer um técnico. Temos técnicos tops de todo o mundo me procurando e temos uma decisão difícil a tomar. As pessoas querem estar no Botafogo. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no campeonato. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável.

John Textor, em áudio divulgado pelo site "GE".

As reclamações sistemáticas de John Textor contra a arbitragem brasileira tiveram início na derrota do Botafogo por 4 a 3 para o Palmeiras no Brasileirão do ano passado. Na ocasião, ele pediu a renúncia de Ednaldo Rodrigues da presidência da CBF, e disse que o clube alvinegro foi roubado.

Posteriormente, Textor apresentou uma pesquisa em que mostrava supostos erros de arbitragem que fariam o Botafogo ter 18 pontos a mais que o Palmeiras. Na prática, enquanto o time paulista foi campeão brasileiro, o alvinegro terminou o campeonato em quinto, seis pontos atrás dos comandados de Abel Ferreira

John Textor foi punido pelo STJD em 2023. Ele também responde a um processo de Ednaldo Rodrigues por calúnia e difamação.

Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros. Alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas... Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Ednaldo (Rodrigues, presidente da CBF). Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa. Porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023, e nós temos provas.

John Textor, em áudio divulgado pelo site "GE".

Em nota, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol (ANAF) repudiou as acusações. A entidade pediu ainda para que Textor apresente provas.

Veja, na íntegra, a nota da ANAF

Acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianas

A ANAF - Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe-se lá por que não de hoje abriu "guerra" contra a arbitragem brasileira.

Questionar a atuação dos árbitros no campo de jogo por uma falta não marcada, um pênalti deixado de ser assinalado ou uma advertência aplicada de maneira equivocada é uma coisa, afinal de contas somos seres humanos. Agora, dizer que na arbitragem brasileira há árbitros que se "vendem", é uma acusação gravíssima que põe em xeque não só a categoria, como também toda a estrutura da CBF.

"SE JOHN TEXTOR NÃO PROVAR O QUE DISSE, ELE TEM QUE SER BANIDO DO FUTEBOL BRASILEIRO! NÃO HÁ OUTRO CAMINHO E, DIANTE DO QUE ELE DISSE, AS INSTITUIÇÕES PRECISAM AGIR".

É inaceitável que um dirigente responsável por um dos mais importantes clubes do futebol nacional tome uma atitude pequena e lamentável como essa. Como representante legítima dos árbitros, a ANAF vai tomar todas as ações necessárias para que ele possa esclarecer suas declarações e iremos buscar todos os meios para que esse péssimo exemplo não se repita.

A arbitragem brasileira é formada por homens e mulheres de bem! E John Textor deveria ao invés de atacá-la, trabalhar e cobrar da CBF sua profissionalização. Isso é melhor do que falar besteiras, sem provas, na imprensa.

Salmo Valentim

Presidente da ANA