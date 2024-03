São Paulo reforça ataque, mas ainda tem carências após primeira janela

A primeira janela de transferências do futebol brasileiro está fechada. O último dia para clubes registrarem seus jogadores foi nesta quinta-feira. O São Paulo correu contra o tempo e conseguiu oficializar a chegada do atacante André Silva, reforçando seu sistema ofensivo, mas ainda possui carências em seu elenco que não são fáceis de preencher.

Antes de André Silva, o São Paulo havia contratado quatro atletas para 2024: Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Erick e Ferreirinha. A partir de então a diretoria concentrou seus esforços na busca por um atacante que pudesse ser substituto direto de Calleri, mas também atuar ao seu lado, caso preciso, um lateral esquerdo, devido à saída de Caio Paulsita, e um zagueiro canhoto, por causa da transferência de Lucas Beraldo ao PSG.

Desses três jogadores que estavam no radar, o São Paulo só conseguiu contratar um atacante. O clube tem um orçamento apertado para investir em reforços, já que ainda tenta equilibrar as finanças, e, por isso, depende de oportunidades de mercado.

Tendo apenas Welington como opção para a lateral esquerda, além do jovem Patryck, que ainda não conseguiu convencer no profissional, o São Paulo tem dificuldades para encontrar um atleta da posição por valores acessíveis.

Caso encontre um lateral esquerdo para ser opção a Welington ou um zagueiro canhoto, outro perfil de atleta que está no radar, o São Paulo poderá contratá-lo na chamada "janela extra", entre os dias 1 e 19 de abril, caso ele tenha sido inscrito em algum campeonato estadual neste ano. Se não, o Tricolor terá de aguardar a segunda janela de transferências, entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.

Vale lembrar que o São Paulo ainda poderá contratar jogadores fora do período em que a janela de transferências estará aberta, caso o jogador não tenha contrato com qualquer clube e tenha rescindido seu último vínculo antes do fechamento da última janela de transferências.

Enquanto não conta com outro lateral esquerdo, o técnico Thiago Carpini pode improvisar Michel Araújo no setor. Sem um zagueiro canhoto, o São Paulo vem contando com Alan Franco ou Diego Costa atuando pela esquerda.